Luego de un paso interesante por Italia, el marplatense Diego Fernández decidió volver a la Argentina para cumplir con uno de sus más profundos deseos: jugar en Boca.

El jugador surgido de Banco Provincia y River de Mar del Plata habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre esta decisión para su presente deportivo: “Estoy cumpliendo un sueño que tenía desde que empecé a jugar futsal y gracias a Dios se me cumplió. Estoy aprovechando la gran oportunidad que se me cruzó”.

Tomar la decisión de dejar el Cesena de Italia en lo que también era una buena chance de crecimiento, no era sencilla pero todo se simplificó para él. De todas maneras, destacó todo lo que pudo aprender en los 6 meses que estuvo afuera: “Es un país distinto, el futsal es distinto, pero por ser la primera experiencia, muy bueno, me llevo muchas cosas buenas. Me adapté muy rápido, fueron seis meses muy buenos, después el último mes se me complicó porque tuve una lesión, un desgarro y me jugó mucho en contra el tema fiestas, un problema familiar y la cabeza no estaba tranquila. Sacando eso, muy bien, el club excelente, a disposición para todo que eso también es súper valorable porque te vas a un país que no sabes cómo te van a recibir, qué expectativa tiene el club y la verdad que todo fue 10 puntos”.

Era un ritmo de juego distinto al futsal argentino y esa fue una de las razones de peso para volver a la competitiva liga argentina: “Es muy diferente, se juega al tiempo que juegan ellos, medio lento. Me costó un poco porque venía a un ritmo de 1000 por 1000 y regulás un poco los entrenamientos. No era muy intenso como acá y por eso también me lesioné”.

Fernández sabía que tarde o temprano iba a volver al país y ofertas no le faltaron para eso: “Tenía varias puertas abiertas acá en Argentina, me habían llamado pero como estaba muy tranquilo allá, quería completar el contrato que yo había firmado. Cuando te surge una posibilidad así no dudas y tomé la decisión de volver. Era uno de mis sueños jugar en Boca y se me cruzó por adelante, tengo la posibilidad que vinieron varios compañeros que tuve en SECLA, el técnico que agarró es de SECLA e institucionalmente es una locura; es un sueño que todo chico quisiera tener”, dijo el ex jugador de SECLA en la Liga A de AFA.

No descartó la posibilidad de volver en algún momento al exterior y puntualmente a Italia porque se sintió muy cómodo: “Con la gente de Cesena quedó todo bien porque el presidente me agarró un cariño enorme, era como mi papá, no solo él sino la familia, toda la afición de Cesena me agarró un cariño enorme y quedó todo bien. Dejé la puerta abierta para cualquier otro año pueda volver. A ningún equipo se le cierra la puerta”.

Jugar en Boca Futsal es uno de sus últimos sueños por cumplir, aunque tiene muchos desafíos aún por delante: “Es una meta que tenía en mente desde que en 2016 que empecé a jugar futsal. Tenía en mi cabeza Boca, la Selección Nacional y Europa. A Europa ya llegué, en la Selección tuve una citación y me faltaba Boca que se me dio".