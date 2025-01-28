Diego Fernandez

Diego Fernández: "Decidí volver de Italia para cumplir mi sueño de jugar en Boca"
El marplatense Diego Fernández habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la decisión de dejar el Cesena de Italia para jugar en Boca Futsal.
El marplatense Diego Fernández habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la decisión de dejar el Cesena de Italia para jugar en Boca Futsal.
El marplatense que en unos días se irá a jugar al Cesena de la Seria A2 Elite del futsal italiano habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre esta oportunidad.
El jugador de Banco Provincia, Diego Fernández, comenzará a entrenarse con SECLA dando el paso al futsal profesional.