El marplatense Diego Fernández volvió a sumar una estrella a su carrera como jugador de futsal. Esta vez lo hizo con la camiseta de Boca Juniors, que se consagró campeón de la Copa Argentina, un título inédito para la institución. Sin embargo, al defensor le tocó vivirlo de una manera particular: todavía en plena recuperación de una lesión.

Ads

“Me operé del menisco hace dos meses y medio y en el medio de eso el médico tomó otra decisión que me demoró más de lo previsto. Gracias a Dios ya estoy mejor, entrenando en cancha, corriendo, dando pases… Estoy contento y ansioso porque ya estoy cerca de volver a entrenar y jugar”, explicó. En ese proceso, destacó especialmente el acompañamiento recibido: “Los kinesiólogos siempre estuvieron a disposición, sacándome del mal humor en los días difíciles. Y el club nunca me dejó de lado, siempre estuvieron conmigo”.

El festejo llegó con sensaciones encontradas. Fernández estuvo en la cancha para alzar la Copa, pero no pudo disputar minutos: “Son sensaciones diferentes. Me pasó también en la Supercopa que ganamos a principio de año: cuando lo jugás la sensación es totalmente distinta a cuando estás afuera. Contra Ferro, en la final, al principio lo viví como un partido más, recién después, viendo los videos, caí en que era otra final. Pero estoy contento, es otro título más con este club que es el mejor lugar donde quise estar”.

Ads

Más allá de lo personal, el plantel tenía claro su objetivo: “Desde que empezamos el año pusimos como prioridad la Copa Argentina porque el club nunca la había ganado. Lo tomamos como un primer objetivo y gracias a Dios lo cumplimos”, señaló. Ahora, apunta a lo que resta: “En lo personal quiero volver a jugar, disfrutar de este deporte que me hace tan feliz. Este año lo siento medio perdido por la lesión, pero quiero llegar al cuadrangular para la Libertadores, que sería histórico porque Boca nunca la jugó”.

Puede interesarte

La felicidad del título contrasta con la frustración de la recuperación, aunque Fernández rescata lo positivo: “Es un privilegio para mí, en una carrera corta todavía, haber conseguido cosas con este club. Estuve dos años y medio en SECLA y hoy estar en Boca, disfrutar de todo lo que significa, es un sueño. El club es profesional en todo sentido y eso se nota”.

Ads

Por último, el marplatense no olvidó a quienes lo sostuvieron en este proceso: “Quiero agradecer a mis viejos, que fueron el sostén en esta recuperación. Fueron dos meses y medio muy duros, y sin ellos no estaría donde estoy. También a mis compañeros, que siempre me sacaron una sonrisa, y al club que nunca me dejó de lado”, cerró.