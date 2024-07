Las oportunidades importantes se dan pocas veces en la vida de un deportista y el marplatense Diego Fernández está dispuesto a aprovecharla. Después de su gran paso por SECLA, a mediados de agosto viajará a Italia donde jugará para el Cesena en su primera experiencia internacional.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) indicó que "estoy nervioso, son los primeros días que estoy cayendo que me voy. Venía de semanas complicadas en el club, se lo tomaron bien y ahora estoy más tranquilo". Respecto de sus sensaciones, indicó que "para mi carrera es un paso muy importante, lo venía buscando desde que empecé a jugar y en los tres años que estuve alejado de mi familia".

También explicó como llega a un destino tan lejano donde interesaron sus cualidades: "Tengo un representante que se movió y gracias a Dios con videos y actuaciones le interesó al Cesena. Hace unas semanas me avisó que estaban interesados en mí. Me mostró el equipo, hablé con el presidente, me interesó la propuesta y di el sí".

Después de tanto tiempo intentándolo, ahora caer en la realidad de lo que tendrá por delante es difícil: "tengo miles de pensamientos en la cabeza, recuerdos que me llevo de Buenos Aires. Se me cruzan muchas cosas, seguiré teniendo muchas amistades y cuesta irte más lejos. Es lo que quería y gracias a Dios se me dio la oportunidad. Ahora se me caen las lágrimas cada vez que lo pienso porque es un orgullo para mi familia".

Su amplia trayectoria en Mar del Plata primero con River y luego con Banco Provincia sólo fue una preparación inicial para un paso destacado: sumarse a SECLA. "En lo deportivo me costó mucho los primeros meses porque es una Liga Profesional, cualquiera quisiera venir acá, es una de las ocho mejores ligas del mundo. Era otro entrenamiento, lejos de mi familia que nunca me había pasado; pero me tocó un club bárbaro donde me trataron de la mejor manera".

Tan a gusto se sintió que a principio de año fue citado para entrenar con la Selección Argentina: "estuve dos semanas, pero por decisión mía me quedé en el club. Fue una locura ponerse la ropa de mi país, me la ponía y tenía piel de gallina. Siempre hablaba con mis viejos de eso y cuando me llegó el mensaje que estaba citado me largué a llorar. Un futbolista piensa en esos obstáculos que podes superar gracias al laburo".

Prácticamente tiene las valijas hechas para un destino que eligió, porque hubo otras ofertas pero sabía que tenía que dar un salto de calidad si se iba del país: "Tuve dos ofertas de Portugal y otra para Croacia. Mi representante pensaba que no era para mí porque no era buena liga y no era competitiva. En Italia es otra cosa porque es muy competitiva, el club es muy serio y la competencia es al máximo".

Tendrá una gran oportunidad en el Cesena de la Seria A2 Elite y sabe que no la desperdiciará porque así sucedió cada vez que en su carrera le ofrecieron un camino de crecimiento.