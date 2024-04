Por segundo año consecutivo, Mar del Plata tendrá representación en el Torneo de Primera "D" del Futsal de AFA. Banco Provincia comenzará un largo derrotero de 30 partidos en la categoría en un nueva temporada donde apuestan a pelear más arriba.

Es que la experiencia del 2023 le sirvió para sacar muchas conclusiones y encarar este año de otra forma. Uno de los entrenadores del equipo, Christian Peratta habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el desafío que asumirán desde el próximo sábado a las 20 cuando jueguen como locales la primera fecha: "ya no puedo dormir pensando en el primer partido que jugamos contra Tigre pero feliz de poder hacerlo. Estamos programando todo para competir y que comience con una fiesta en Mar del Plata".

Respecto de lo que dejó la primera temporada en la categoría, "Maranga" comentó que "fue un año de mucha experiencia donde lo jugadores se tenían una fe ciega, los chicos realmente juegan bien y entrenan bien, pero después viajábamos, bajamos del micro y jugamos. La mayoría de los que vienen de Buenos Aires, paran en un hotel, descansan la noche anterior y juegan después. Tenemos que entrenarnos al 110% porque los chicos no son profesionales y hay trabajo y familia en medio. Reformulamos los entrenamientos para que ellos estén un poco más descansados".

Pero además de lo físico, está lo técnico-táctico: "tuvimos algunas charlas donde, por nuestra experiencia juntos, se tenían fe como para que nos alcance en la categoría, pero realmente no alcanza. Hay que entrenar 1000 por 1000 porque todo se define por detalles, es muy finito el cambio de categoría. Todos entrenan de 5 a 7 turnos semanales y no podemos darnos el lujo de dejar un detalle librado al azar. Los chicos se dieron cuenta de eso y lo noto ahora porque están pasando cosas en el plantel que no pasaban. Se dieron cuenta que no podemos regalar nada".

Desde el primer partido, tendrán una oposición muy fuerte enfrentando a Tigre: "es un equipo que se super reforzó, vienen de jugar un torneo previo con 9 partidos y salieron campeones. Tienen un poder económico que no tenemos, tienen 5 jugadores que han jugado en Primera División. El sábado será una medida muy buena".

La pre-temporada también le permitió reformular el plantel para agregar piezas que necesitaba. "Vuelve David Falchi a nuestro arco que ya atajó muchos años con nosotros, salió campeón con esta camiseta y se la banca. Iñaki Vera se tomó una licencia y trajimos un par de arqueros más. Vino Gonzalo García que tiene mucha experiencia, es un jugador grande que nos dará un respiro, y también tenemos una apuesta que es Alan Gadea. Lo convencimos para que juegue con nosotros esta temporada, es un tipo con jerarquía y se nota. Seguramente nos dará muchas alegrías cuando esté bien físicamente en un par de meses", adelantó Peratta.

Será momento de empezar con un largo año de competencia y que será para Banco Provincia una nueva oportunidad de demostrar el nivel del futsal de la ciudad .