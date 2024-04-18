Peratta: "Nos dimos cuenta que no podemos regalar nada"
El entrenador de Banco Provincia habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el inicio de la segunda temporada para el equipo en la Primera "D" del Futsal AFA.
El entrenador de Banco Provincia habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el inicio de la segunda temporada para el equipo en la Primera "D" del Futsal AFA.
El “Guapo” que tiene como asistentes técnicos a la dupla de Banco Provincia en Mar del Plata, Christian Peratta y Marcelo Chaparre, logró un triunfo vital en el cierre de la fase regular de la Copa Libertados para meterse en cuartos de final.
Los entrenadores de Banco Provincia en Mar del Plata fueron convocados para formar parte del cuerpo técnico de Barracas Central en la Copa Libertadores de Futsal que comienza mañana. El “Guapo” echó a su entrenador y PF por lo que serán los nuevos asistentes técnicos.
Con vistas a un partido que se disputará en Mar del Plata, la Pre-Selección Marplatense de Futsal AFA comenzará a entrenarse en la tarde del miércoles con 28 jugadores convocados y dirigida por Christian Peratta y Marcelo Chaparre.
Uno de los entrenadores del equipo de Futsal de Banco Provincia, habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la participación en la Copa Argentina y adelantó que buscarán jugar en Buenos Aires en el 2023: “le va a elevar la vara a los chicos”.