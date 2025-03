Mariano Cardone decidió dejar la práctica del futsal y dedicarse a su incipiente carrera como entrenador. El marplatense, luego de un largo camino recorrido analizó en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) lo que significa tomar esta difícil decisión sobre algo que realizó durante mucho tiempo.

No fue algo intempestivo y tampoco "el deporte lo dejó a él", como se dice habitualmente sino que se trató de un proceso que pudo realizar apoyado en otras personas: “Después de mi segunda intervención quirúrgica en la rodilla derecha, ya me sentía raro en el día a día. Sumado a eso todo lo que evolucionó el futsal en el último tiempo a nivel físico y empecé terapia con un psicólogo. Lo trabajé durante casi dos años porque sentía que no era el mismo, aunque pude remar dos o tres añitos en Ferro como jugador, ya sentía que en cualquier momento iba a pasar. El cimbronazo de decir ´hasta acá llegué´, no lo padecí tanto porque lo fui trabajando con el tiempo y eso me ayudó mucho”.

Su faceta de entrenador ya empezaba a surgir también y se abocó a trabajar ese aspecto de su vida que ahora pasará a ser fundamental: “Hace tres años atrás me inscribí en la escuela de entrenadores de Menotti, que tiene una relación con el fútbol 11, pero está todo muy unido últimamente. Hice los tres años y soy entrenador de Conmebol recibido. Aprendí mucho es una escuela llena de profesionales que me dejaron mucho. Quiero seguir ligado, estar lo más cerca de la cancha posible y creo que hay que prepararse. El año pasado pude hacer mis primeros pasos con categorías más chicas. Mi idea era tal vez mantener un poco ese proceso con los más chico, pero a veces la vida te va poniendo oportunidades”.

Es que ahora deja de jugar para asumir como asistente técnico en Ferro, mismo equipo donde terminó su carrera la temporada anterior. Más allá de lo estudiado, la experiencia que tiene dentro del campo será importante. Lo sabe porque le tocó vivir situaciones fuertes e intensas como ser campeón de Copa Libertadores con San Lorenzo, jugar un Mundial CAFS en Bielorrusia y ser campeón a nivel nacional: “Uno lo vive con tanta naturalidad porque vive el día a día y para mí cuando haces lo que te gusta, sos un privilegiado que no te das cuenta. Ahora uno empieza a mirar para atrás y se viene todo lo que logré y realmente se da como un mimo a uno mismo porque costó mucho, mucho esfuerzo. En Mar del Plata, todo cuesta un poquito más comparado a cómo se vive acá en Capital Federal por lo general. Me llena de orgullo lo que hice. No me olvido nunca de toda la gente que te ayuda, que te cruzas en el camino, es clave, si no es imposible. Sentía que era el paso que tenía que dar”.

Desde aquellos inicios en el futsal amateur marplatense con Pesquera Juancito donde fue campeón panamericano 2010 hasta ser parte del único plantel argentino que ganó la Copa Libertadores, hubo una fuerte evolución y un punto clave que el propio Cardone destacó: “Hay veces que cuando me pongo a mirar para atrás y no lo puedo creer. Un momento que fue creo que marcó un antes y un después, fue toda la preparación en la Selección Argentina de CAFS para ir al Mundial de Bielorrusia, Entendí internamente, con 24 años, que tenía que hacer un clic. Empecé a confiar un poco más en mí, a jugar más torneos competitivos, hice un clic también desde lo físico y lo mental a esa edad. Me fui muchos días fuera de mi casa, tuvimos casi tres meses entre la gira preparatoria, las concentraciones, hicimos una gira por Europa ante el Mundial, luego jugamos el torneo y además me quedé por Europa. Todo eso me cambió mucho la cabeza. Apunte los cañones a cumplir el sueño de vivir de esto y lo pude lograr con mi esfuerzo pero también con mucha ayuda externa”.

Ahora tiene un nuevo desafío en el cuál concentrarse y es saber transmitir todo lo que vivió a sus futuros dirigidos. “Hay una especie de docencia ahí atrás que hay que entrenar. Uno cuando es jugador tal vez no le presta tanta atención a eso. En mi caso estoy poniendo mucha energía en aprenderlo. Hay que bajar un mensaje claro, llegarle a los jugadores hoy es lo más difícil. Muchos entrenadores están hablando de eso. Manejar sensaciones, egos, lidiar con personas diferentes, con dirigentes, con padres de familia, tiene todo que ver con eso. Es complejo y a la vez divertido y enriquecedor”, finalizó Mariano Cardone, uno de los máximos estandartes para el futsal marplatense que ha cerrado su prolífica etapa dentro de la cancha.