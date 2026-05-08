Sin clases este viernes en General Pueyrredon por pronóstico de fuertes vientos
La medida alcanza a todos los niveles y turnos. También se emitieron recomendaciones para la población ante el aumento de vientos y el incremento de incidentes.
La medida alcanza a todos los niveles y turnos. También se emitieron recomendaciones para la población ante el aumento de vientos y el incremento de incidentes.
Las ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora del sector noroeste opacarán el incremento de la temperatura en Mar del Plata.
Recomendaron asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas; y no sacar la basura fuera del horario permitido.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima será de 17° y la mínima de 7°.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó vientos del sur y sudeste de hasta 50 km/h para este martes en el partido de General Pueyrredon y el municipio difundió recomendaciones preventivas ante el alerta amarillo.
Este miércoles las condiciones climáticas se mantendrán con tiempo inestable, y se esperan fuertes vientos del SO.
No importa el inicio, sino el final. La ciudad vivirá las primeras horas con ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora, pero una tarde agradable.
Las inestables condiciones climáticas se extenderán desde este viernes y hasta la madrugada del sábado. Mañana se esperan fuertes ráfagas de viento.
Más temprano, la Municipalidad canceló las clases de los turnos tarde y vespertino en la instituciones educativas.
Lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Pronostican ráfagas de hasta 69 km/h para esta tarde.
Trabajan de manera conjunta los equipos de Seguridad de la Municipalidad, Desarrollo Social, EMVIAL, EMSUR y OSSE.
La Municipalidad advirtió a la población por ráfagas que podrían alcanzar hasta los 75 km/h.