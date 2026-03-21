El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el alerta amarillo por lluvias y vientos fuertes que afecta este sábado a Mar del Plata, donde se esperan precipitaciones intensas durante toda la jornada, con mejoras hacia la noche. El arranque del fin de semana largo y del otoño resulta poco prometedor.

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Según el organismo, el área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que podrían ser superados de forma puntual. En zonas del sudeste de la provincia de Buenos Aires, los acumulados podrían alcanzar los 70 mm, con posibilidad de excederse localmente y presencia de tormentas embebidas.

Durante el día, las lluvias se mantendrán intensas y constantes, mientras que hacia la noche se prevé una disminución en la intensidad de las precipitaciones. Sin embargo, los vientos continuarán con fuerza, rotando del norte al noroeste.

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La temperatura máxima estimada para la jornada será de 21°, en un contexto de inestabilidad generalizada. Las condiciones podrían extenderse hasta la madrugada del domingo, aunque se espera una mejora progresiva con el correr de las horas y un retorno a condiciones más estables durante ese día.

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