La Municipalidad informó la suspensión de clases para este viernes en todos los turnos y niveles, tras un informe del Servicio Meteorológico Nacional que advierte sobre el agravamiento de las condiciones climáticas, con fuertes vientos del sector sur y sudoeste que afectarán a la región.

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La decisión fue tomada por el intendente Agustín Neme luego de recibir el último reporte del Comité de Contingencia, con el objetivo de resguardar a la población ante el incremento de riesgos.

Según se indicó, en las próximas horas se espera un aumento en la intensidad del viento, lo que ya generó un incremento en los reclamos por caídas de árboles y postes en distintos puntos del distrito.

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En este contexto, las autoridades recomendaron evitar la circulación por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario, asegurar macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas y no sacar la basura fuera del horario permitido.

Asimismo, ante cualquier emergencia, se solicita comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107. Y remarcaron que la medida apunta a reducir la exposición de la comunidad frente a las condiciones meteorológicas adversas.

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