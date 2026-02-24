Rige alerta amarilla por vientos fuertes en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó vientos del sur y sudeste de hasta 50 km/h para este martes en el partido de General Pueyrredon y el municipio difundió recomendaciones preventivas ante el alerta amarillo.
La Municipalidad de General Pueyrredon informó que este martes rige un alerta amarilla por vientos, de acuerdo al parte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Según el organismo, durante la mañana y hasta la tarde se prevén vientos del sector sur o sudeste con velocidades que oscilarán entre los 30 y 50 kilómetros por hora, pudiendo registrarse ráfagas de mayor intensidad en algunos sectores.
Ante este escenario, desde el municipio recomendaron evitar circular por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar la basura fuera del horario permitido para prevenir inconvenientes.
Asimismo, recordaron que ante cualquier emergencia los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.
Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación meteorológica y no descartan nuevas actualizaciones en función de la evolución de las condiciones climáticas.
