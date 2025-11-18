El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes que afectará a la ciudad durante la tarde de este martes. De acuerdo al organismo, se esperan ráfagas provenientes del sector sudoeste con intensidades que oscilarán entre los 30 y 45 kilómetros por hora en Mar del Plata.

Ads

Puede interesarte

Ante este escenario, las autoridades aconsejan evitar la circulación por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario y revisar balcones, terrazas y patios para asegurar macetas u objetos que puedan desprenderse por efecto del viento. Además, se solicita no sacar la basura fuera del horario permitido para evitar que los residuos se dispersen.

En caso de emergencias, Defensa Civil recordó que la línea 103 funciona las 24 horas, al igual que el SAME, disponible en el 107 para situaciones de riesgo sanitario.

Ads

Las autoridades municipales recomiendan mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones preventivas para minimizar riesgos.

Ads