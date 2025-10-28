El huracán Melissa alcanzó la categoría 5 en el Caribe, convirtiéndose en el tercer ciclón de máxima intensidad de esta temporada de huracanes 2025, una cifra que no se registraba desde hacía veinte años, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

La situación afecta especialmente a Jamaica y mantiene en alerta a otras islas del Caribe debido a la fuerza que presenta. La tormenta ya provocó siete muertes en el Caribe: tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.

De acuerdo a NBC News, el huracán Melissa ocupa el primer lugar en términos de la llegada a tierra más fuerte, con vientos de 298 km/h, empatado con el huracán del Día del Trabajo de 1935 y el huracán Dorian en 2019.

Además, tiene la segunda velocidad de viento más alta registrada para un huracán del Atlántico, con 297 km/h, empatada con otros cuatro huracanes. Solo el huracán Allen, en 1980, tuvo vientos más fuertes, de 305 km/h.

Finalmente, según destaca el sitio, presenta la tercera presión más baja registrada para un huracán del Atlántico, con 892 mb, empatada con el huracán de 1935.

Los argentinos que se encuentran en Jamaica deben seguir las indicaciones de los hoteles y refugios locales y, ante cualquier emergencia, comunicarse con la Embajada Argentina en Kingston.

Fuente: Clarín