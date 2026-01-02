El Servicio Meteorológico Nacional informó que esta noche se registrarán vientos del sector sur, con velocidades estimadas entre 40 y 55 kilómetros por hora. La advertencia fue emitida en el marco de una alerta amarilla.

Entre las recomendaciones difundidas se solicita evitar la circulación por la vía pública, salvo en casos estrictamente necesarios; asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas; y no sacar la basura fuera del horario permitido.

Ante cualquier emergencia, se indicó que la ciudadanía puede comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

