Congelan los montos de las becas para cursar estudios universitarios

El Gobierno abrió la convocatoria para renovar la asignación de los Progresar y mantuvo los valores de hace un año. Unas 640.000 personas se capacitan con este financiamiento. El Ministerio de Educación consideró que, tras el fuerte incremento del plan de 2018, no hizo falta actualizar por inflación