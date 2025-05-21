estudios universitarios

La Universidad Nacional de Mar del Plata abrió las convocatorias del Programa de Intercambio Académico Latinoamericano
Está destinado a estudiantes, docentes, investigadores y personal no docente de la casa de altos estudios local.
Está destinado a estudiantes, docentes, investigadores y personal no docente de la casa de altos estudios local.
Esta iniciativa está dirigida a grupos de investigación, investigadores y graduados de la casa de altos estudios que desarrollen propuestas con impacto social, tecnológico o ambiental.
Juan Carlos Mena, rector de la Universidad FASTA, analizó los desafíos que enfrenta el sistema universitario ante el avance de la virtualidad, la inteligencia artificial y las nuevas demandas de formación.
El trámite, que constará de tres instancias obligatorias, iniciará el próximo 1 de agosto.
El encuentro está dirigido a gestores universitarios y autoridades académicas de instituciones de educación superior de Mar del Plata y la región.
“La diversidad de nuestra comunidad es esencial para nuestra excelencia académica”, señaló Jason Newton, director de relaciones con los medios de la casa de altos estudios.
El Gobierno abrió la convocatoria para renovar la asignación de los Progresar y mantuvo los valores de hace un año. Unas 640.000 personas se capacitan con este financiamiento. El Ministerio de Educación consideró que, tras el fuerte incremento del plan de 2018, no hizo falta actualizar por inflación