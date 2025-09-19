Las inscripciones a todas las carreras de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) estarán abiertas entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre, según lo confirmó el secretario académico de la institución, Daniel Reynoso, quien anticipó que se trata de una nueva etapa con altas expectativas de cara al ciclo lectivo 2026.

“El trámite se realiza de manera virtual a través de nuestra página web”, explicó Reynoso. Para completar la inscripción, los aspirantes deberán llenar un formulario en línea y adjuntar una copia del DNI, junto a la constancia de encontrarse cursando el último año o el título secundario ya obtenido.

A su vez, el funcionario universitario destacó que la modalidad busca “ofrecer un proceso ágil y accesible, evitando trámites presenciales innecesarios y brindando una experiencia más cómoda para los futuros estudiantes”.

Por otro lado, recordó el éxito de la última Muestra Educativa organizada por la casa de altos estudios. “Fue muy particular este año porque el primer día realmente explotó la muestra, tanto dentro como fuera del Centro Cultural Estación Terminal Sur, con muchísima gente en los turnos mañana y tarde”, relató.

De acuerdo a Reynoso, la participación se mantuvo alta incluso durante el segundo día, cuando el calendario escolar local generaba dudas sobre la concurrencia. “Tuvimos casi la misma cantidad de visitantes, lo que demuestra el interés de los jóvenes en conocer la propuesta académica de nuestra universidad”, remarcó.

En tanto al balance de las inscripciones recientes, explicó: “Este año tuvimos un número similar al anterior y esperamos sostenerlo. Son más de 26.000 estudiantes los que llegan a nuestra universidad todos los años, una cifra extremadamente alta que muestra el prestigio de nuestra casa de estudios”. Y también ñadió que, a pesar de prever una estabilización, cada ciclo sorprende con un crecimiento que refleja el interés sostenido por la UNMdP.

Al mismo tiempo, el secretario académico expresó que, además de las instancias formales de inscripción, la Universidad dispone de recursos y programas para orientar a los estudiantes, desde tutorías y talleres de ambientación hasta actividades extracurriculares que fortalecen la integración. “La participación en la Muestra Educativa y el contacto con nuestras facultades les permite a los chicos conocer de primera mano las carreras, los planes de estudio y la vida universitaria, lo que es clave para tomar decisiones informadas sobre su futuro”, señaló.

Con más de 26.000 estudiantes distribuidos cada año en sus diversas unidades académicas, la UNMdP continúa posicionándose como un pilar de la educación superior en la región. Entonces, subrayó que el crecimiento de la matrícula es un indicador del reconocimiento social hacia la universidad pública y del esfuerzo sostenido para ampliar su oferta académica.

“La universidad ha sabido adaptarse a las demandas de la sociedad y de los jóvenes, diversificando sus carreras y fortaleciendo su vinculación con la comunidad. Cada inscripción es un paso más en ese camino de compromiso y excelencia”, concluyó.