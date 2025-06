El consultor de empresas, magistrado en Administración de Empresas y especialista en Recursos Humanos y Dirección de Negocios, Carlos Alberto Sosa, cuestionó la manera en que las universidades preparan a sus estudiantes, de cara a la carrera profesional. A pesar de que valoró numerosos puntos, señaló que "la gestión emocional, las habilidades relacionales y el liderazgo se aprenden con la familia, el deporte, el barrio, la calle y los golpes de la vida".

En primer lugar, consultado sobre un informe que asegura que uno de cada cuatro desocupados en Argentina tiene título universitario, indicó que en realidad ese dato no le llama tanto la atención y sí que “el 80% de los emprendedores pymes exitosos no tiene título secundario”, de quienes destacó que poseen la “capacidad de arriesgar y de gestionar la incertidumbre y la tolerancia a la frustración, es decir habilidades y comportamientos blandos que el ámbito académico no enseña, como el desarrollo del liderazgo o la comunicación”.

En este punto, el magistrado en Administración de Empresas amplió: “Desde ese lugar no me llama la atención, en cambio si lo hace el dato de que tan solo el 25% está preparado para insertarse rápidamente en el ámbito laboral. Las habilidades duras, fácticas, formales y técnicas las aprendemos en el colegio y la universidad, pero cuando hablamos de gestión emocional, habilidades relacionales y el liderazgo, que es el equilibrio entre relaciones y resultados, eso nos lo enseña -si tuvimos suerte- nuestra familia, el deporte, el barrio, la calle y los golpes de la vida”.

Entonces, en diálogo con Los datos del día (Radio Mitre Mar del Plata) sostuvo que “con el título universitario no aprendemos esas habilidades blandas que hoy con la Inteligencia Artificial son sumamente necesarias”, y aseguró que muchos argentinos cuestionan la idea de ingresar a una carrera universitaria, “si el ámbito académico no me da todo lo que necesito para trabajar y crecer en un ámbito organizacional”.

No obstante, el especialista en Recursos Humanos aclaró: “Por supuesto que con esto no estoy diciendo que estoy a favor de que no se estudie, pero sí digo que somos seres emocionales y la emoción no la aprendimos en la facultad, eso no me lo da el título académico. Eso se adquiere por la experiencia y ahí es donde el título universitario está bastante más alejado de la realidad actual que de lo que nos enseña el ámbito académico”.

Asimismo, llevándolo a un ejemplo, remarcó que “a un contador lo preparan para poner su estudio contable y gestionar su empresa”, pero que a él en la universidad no le enseñaron “a conversar, lo que tenía que preguntarle un cliente para entender su situación o a liderar un equipo”.

“A un médico le enseñan a ser médico, no a liderar la guardia ni a gerenciar su sanatorio. Mi crítica constructiva para el ámbito académico, habiendo sido profesor por 7 años de Metodología de la Investigación, es que el mejor estudiante trabaja como profesional en el mundo y ahí tiene que estar la motivación por el aprendizaje. Cuando me entregan el título tengo que abrirme a que, si soy ingeniero, seguramente voy a tener déficit relacional, y si soy contador voy a tener déficit en lo comunicacional. Eso me parece sumamente fundamental”, agregó Sosa.

Bajo este marco, manifestó que -si bien no lo aprobó del todo- “hay gente que no pasó por la universidad, pero eso lo llevó a tener audacia y tomar riesgos del que el saber te priva”, como “la creatividad y la posibilidad de encontrarse con uno mismo”.

Y por esos motivos, el consultor de empresas expresó: “Le recomiendo a todos los padres que manden a sus hijos a estudiar, aunque después hay un tema introspectivo y comunicacional que el ámbito académico lo va a ir corriendo desde atrás”.

“La comunicación hoy es una competencia esencial para que un líder en una empresa progrese. Si yo no manejo mis emociones, mi ansiedad, mi frustración o mi inseguridad, no le voy a transmitir a mi equipo de la mejor manera. Y eso es una competencia que lo académico tiene que empezar a tratarlo. Lo emocional tiene una técnica y estudiar es fundamental. Ese es ese equilibrio”, concluyó.