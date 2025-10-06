En el año en que celebra sus 50 años de vida, la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) se posicionó entre las 15 mejores instituciones de educación superior de la Argentina, de acuerdo al prestigioso ranking internacional que elabora Quacquarelli Symonds (QS).

A nivel regional, la UNMdP ocupa el puesto 110° en América Latina y el Caribe, dentro de una clasificación que evalúa múltiples indicadores relacionados con la calidad académica, la investigación, la empleabilidad y la proyección global.

El ranking de QS volvió a ubicar al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) como la mejor universidad del mundo, mientras que en América Latina y el Caribe, la Universidad Católica de Chile se consolida en el primer lugar. Entre las argentinas, la Universidad de Buenos Aires (UBA) se ubica en el puesto 10°, seguida por la Universidad Nacional de La Plata (21°), la Universidad Austral (25°) y la Universidad Nacional de Córdoba (33°).

Por su lado, la institución local aparece en el puesto 110°, lo que la ubica decimocuarta entre las universidades argentinas que forman parte del listado, por encima de casas de estudio de gran trayectoria como la Universidad Nacional del Sur (115°), la Universidad de Belgrano (134°), la Universidad Argentina de la Empresa (150-161°) o la Universidad Nacional de Quilmes (171-180°), entre otras.

El estudio de QS se construye a partir de parámetros que buscan reflejar no solo la calidad académica de las instituciones, sino también su aporte social y su inserción internacional. Entre los indicadores, se destacan:

Investigación y descubrimiento : mide la calidad, volumen y reputación de la producción científica de cada institución.

: mide la calidad, volumen y reputación de la producción científica de cada institución. Empleabilidad y resultados : analiza el grado de preparación de los graduados para el mercado laboral y los vínculos de la universidad con la industria.

: analiza el grado de preparación de los graduados para el mercado laboral y los vínculos de la universidad con la industria. Experiencia de aprendizaje : refleja el entorno de apoyo académico y social que las universidades ofrecen a sus estudiantes, sin importar su origen socioeconómico.

: refleja el entorno de apoyo académico y social que las universidades ofrecen a sus estudiantes, sin importar su origen socioeconómico. Compromiso global: evalúa el nivel de internacionalización, considerando estudiantes y docentes extranjeros, así como redes de investigación fuera del país de origen.

La inclusión de la Universidad Nacional de Mar del Plata entre las principales instituciones argentinas y latinoamericanas constituye un reconocimiento al trabajo académico y científico que se viene desarrollando en sus distintas facultades, así como a su creciente proyección internacional.