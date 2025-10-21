La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) realizó el acto de entrega de certificados del bachillerato universitario, un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de quienes completaron al menos 1000 horas de actividades dentro de un plan de estudios de pregrado o grado.

Ads

El evento se llevó a cabo en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, con la presencia del rector, Alfredo Lazzeretti; el secretario académico, Daniel Reynoso; la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Esther Castro; la secretaria académica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Ana Cristina Díaz; la decana de la Facultad de Ingeniería, Ana del Valle Sánchez; y el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Miguel Pereyra Iraola, entre otras autoridades universitarias.

Durante el acto, Reynoso destacó: "Esta es la segunda entrega de certificados de bachiller universitario, y para nosotros es muy satisfactorio porque permitió acercar a muchos estudiantes que ya daban por cerrada su vida universitaria. Esta oportunidad que les da el certificado les permitió repensar la posibilidad de volver a cursar las materias pendientes”.

Ads

Al mismo tiempo, informó que este año se solicitaron 500 certificaciones y señaló que, hacia el futuro, el objetivo es seguir avanzando en la digitalización de las certificaciones que aún no cuentan con ese formato.

Puede interesarte

Entre los estudiantes reconocidos, Joaquín compartió su experiencia: “Estoy trabajando y estudiando, y recibir este certificado es importante porque refleja que el esfuerzo está dando frutos. Es un reconocimiento real de la formación que venimos construyendo”, explicó. Acompañado por su mamá y su abuela, expresó que ellas estaban “más contentas que yo incluso” y destacó el orgullo de ser el primer miembro de su familia en alcanzar una formación universitaria.

Ads

El Bachillerato Universitario, aprobado por la Ordenanza de Consejo Superior N° 1577/2020, acredita trayectos formativos realizados en distintas carreras de la UNMDP. Este certificado no constituye una carrera universitaria ni habilita para el ejercicio profesional, pero reconoce la formación alcanzada y el valor del recorrido académico, promoviendo una cultura humanista, crítica y democrática.