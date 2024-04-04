Circulo Deportivo

Kimberley ya piensa en Círculo Deportivo
El "Dragón", que viene de empatar, ya se alista para recibir al "Papero" el próximo domingo
El "Dragón", que viene de empatar, ya se alista para recibir al "Papero" el próximo domingo
El “Papero” comenzará la Zona A el domingo en Viedma.
Los representantes locales buscarán volver a la victoria. Los de Mignini recibirán a Cipolletti y los de Baldino harán lo propio frente a Sol de Mayo.
El nuevo DT de Círculo Deportivo dialogó con Marca Deportiva sobre su llegada al club.
Se confirmó cómo se jugará la cuarta jornada del Nonagonal y de la Zona Reválida.
El “Dragón” y el “Papero, que buscan tomar impulso tras ganar el pasado fin de semana, jugarán en simultáneo el domingo a las 11.
El entrenador no viajó a San Luis ya que vuelve al fútbol de Bolivia.
El encuentro de que se reprogramó para hoy a las 11 fue nuevamente postergado por mal tiempo. Se disputará mañana a las 16 con cambio de sede.
El entrenador del "Papero" se refirió a las condiciones en las que llegan al debut en el Federal "A" ante Germinal de Rawson: "estamos por lo menos con un 80% del plantel preparado para iniciar", dijo en Marca Deportiva.
El jugador del "Papero" declaró en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el presente del equipo que es escolta en su zona.
El "papero" goleó 4-0 a Sol de Mayo de Viedma y, hasta el domingo que se complete la fecha, está en zona de clasificación de la Reválida en el Federal "A". Los goles fueron de Iriberri, Duarte, Bonet y Tello.
El futbolista pasó por Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de que se confirmara su llegada a Estudiantes de Río Cuarto.