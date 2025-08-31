El encuentro correspondiente a la séptima fecha de la Reválida del Torneo Federal A, que debía disputarse en Mendoza entre Gutiérrez y Círculo Deportivo, volvió a verse afectado por las condiciones climáticas. Una intensa lluvia obligó a la suspensión del partido, generando una nueva postergación. Sin embargo, ya fue reprogramado.

La delegación del “Papero”permaneció en Mendoza a la espera de la resolución del Consejo Federal, que decidió que se juegue mañana a las 16 pero con un cambio de sede. Finalmente se disputará en el predio de FADEP.

Por segunda vez consecutiva, el clima se interpuso en el cruce entre mendocinos y otamendinos, pero la rápida resolución garantiza la continuidad del calendario pese a las complicaciones generadas por el mal tiempo.

