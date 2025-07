El volante marplatense, Ramiro Makarte, dialogó con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) tras que se anunciara su llegada a Círculo Deportivo luego rescindir contrato con San Martín de Mendoza, otro equipo que milita en el Federal A.

El joven, que tuvo su debut en Primera Nacional con Alvarado, se mostró positivo ante el arribo al “Papero” y dijo: “Estoy muy contento de poder jugar en un equipo que está relativamente en la ciudad de donde soy y estar cerca de la familia. Desde enero ya habían mostrado un interés, y ahora que las cosas en San Martín no estaban del todo bien resurgió este interés.



De la misma manera, el futbolista evitó hablar del malestar que sintió en su último club aunque confesó: “Fueron algunas cuestiones dirigenciales en las que uno no puede influir más allá de lo que puede hacer deportivamente el equipo”. En la misma línea, admitió que el equipo no había encontrado la continuidad futbolística deseada y que se había perdido la fuerza de local.

“La realidad es que había ido para buscar más minutos de los que sentí que tuve. Solamente pude jugar tres partidos de titular. Pero bueno, tomo todo como experiencia y todo como aprendizaje porque sé que el día de mañana las cosas que vayan pasando ahora me van a servir para decidir mejor”, agregó.

En cuanto a su mirada sobre el conjunto otamendino, opinó: “Yo a principio de año había tenido una charla con Lucas en la que sinceramente me atrajo todo lo que me contó sobre cómo piensa él futbolísticamente. Se nota que tienen un objetivo muy claro y que quieren tratar de jugar, pero que también conocen la categoría y que hay muchas veces no se puede jugar y tenemos herramientas para poder sacar partidos adelante”.

Makarte ahora deberá esperar el pase que llegaría hoy para ver si podrá estar presente en el próximo encuentro de Círculo, que chocará con Villa Mitre en Bahía Blanca.