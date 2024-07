El director técnico de Círculo Deportivo, Marcelo Straccia, dialogó con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) tras llegar al club para un segundo ciclo por lo que analizó cómo se encontró al equipo y cómo se prepara para la zona reválida. “Lo que viene lo tenemos que hacer correctamente, desde nuestra llegada tratamos de solucionar ciertos inconvenientes para que las cosas se hagan como corresponde para traer calma y tranquilidad en el día a día”, comentó.

El entrenador llegó el pasado jueves a Otamendi y rápidamente le tocó dirigir el último encuentro de la Primera Fase en donde cayó con Villa Mitre. “Cuando llegué era un campo minado esto, estuvimos 48 horas antes de viajar a Bahía Blanca y de ahí a Viedma. Había muchísimas complicaciones. Lo que queríamos era presentar un equipo competitivo, me deja tranquilo lo que hicimos en el segundo tiempo y pudimos haberlo empatado. Nos marcaron un penal raro y complicado con dos jugadores que se agarraban en el área. Tenemos que adaptarnos, ser flexibles y no poner excusas”, explicó.

Straccia tomó el cargo que dejó David Ramírez en un momento más que complicado. En lo futbolístico, el “Papero” sufrió muchas bajas. Sobre esto dijo: “Lo que hicimos fue tratar de ver en estos días, los motivos por los que se había caído el castillo de naipes. Hubo deserciones, el equipo sintió el trajín físicamente. Estamos en un momento donde tenemos que jugar la reválida de la mejor manera para estar entre los primeros 6. Hay buenos jugadores, un buen plantel y quedamos rengos en algunos aspectos, sobre todo en lo posicional”. Para poder rearmarse, el técnico contó que subió a entrenar a cuatro jugadores del torneo local para “ponerlos en líneas futbolísticas”.

Además, habló sobre cómo se dio su llegada para iniciar su segundo ciclo en el club y recordó: “Siempre tuve buena relación con los dirigentes. La otra vez que estuve, me ofrecieron continuar pero decidí que no era el momento, no quise armar un plantel nuevo. No quería tomar decisiones de jugadores que habían dejado todo por mantener la categoría. Al principio cuando me llamaron no estaba convencido, el interés fue notorio y verdadero, me llamaron muchas personas y le dio seriedad a todo”.

A su vez, repasó su trayecto dirigiendo a Libertad Grand Mamoré en 2023 y dijo: “La primera división de Bolivia fue muy linda, una buena experiencia, mucha convocatoria pero había ido porque la persona que estaba como entrenador, tenía un problema de salud y volvió a su cargo. Son todas experiencias y trato de sacarles lo mejor posible”.