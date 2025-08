Diego Cochas, nuevo entrenador de Círculo Deportivo, habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre su llegada al conjunto que debutó con un empate en la Zona Reválida del Torneo Federal A.

“Se dio todo muy rápido pero me gustó la idea que tiene el equipo y lo ordenado que está el club. Después de mi salida de Racing de Córdoba, de haber estado en B Nacional, uno también ya quiere volver a trabajar entonces salió esta oportunidad y la quiero aprovechar”, comenzó.

El DT, que llega proveniente del equipo cordobés, contó cómo fue su llegada a dirigir el primer equipo tras un buen interinato y dijo: “Los resultados acompañaron y el año pasado viví momentos que uno sueña. Es como que a veces los tiempos se aceleran, se acortan. A mi me tocó rápido y en eso que me tocó pude desarrollar también lo mío”.

Sin embargo, habló sobre su salida de la “Academia” cordobesa y contó: "Estuvimos punteros de la categoría junto con Atlanta en la sexta fecha. En la fecha once que yo me voy, el equipo estaba cuarto, así que estábamos dentro de los ocho. Pero ya los motivos no fueron futbolísticos, fueron otras cosas”.

En cuanto a lo que se encontró en el “Papero” relató que vio jugadores de buen pie y por eso habló sobre lo que espera de su equipo: “La esencia no se debe perder, la primera opción siempre es intentar jugar, la pelota en el piso. En esta categoría sabemos que el juego es también de saltar líneas, pero hay que adaptarse a lo que el rival te proponga”.

