El futbolista de Círculo Deportivo, Santiago Ávila, se refirió al rendimiento del equipo en el Federal A y habló sobre el duelo frente a Kimberley que se disputará el próximo domingo a partir de las 11.

En dialogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), el delantero de 24 años explicó el contexto de la derrota en el debut frente a Germinal de Rawson por 3-0 y dijo: “Habíamos empezado con el pie izquierdo, no era lo que buscábamos pero de local cambiamos la imagen. Creo que hay muchos chicos nuevos, muchos nos incorporamos sobre el final, nos faltaba conocernos, tuvimos un viaje largo y nerviosismo. El número en el marcador no era el indicado, no jugamos tan mal para que sea así el marcador pero en la semana pudimos corregir errores”.

El “Papero” cambió la cara frente a Sol de Mayo al ganarle 2-0 en la segunda jornada y sobre esto Ávila expresó: “Teníamos que hacerles sentir en los primeros 15 minutos que estábamos en nuestra casa, abrimos el marcador rápido y nos dio tranquilidad, ellos también propusieron su juego que era con segunda pelota. Nosotros pudimos defendernos y cuando teníamos la posesión, tratar de generar con el juego”.

Asimismo, el futbolista explicó que con el correr de los entrenamientos y partidos el equipo va tomando forma. “Veo al equipo bien, cada vez vamos puliendo más los detalles. No somos el mismo equipo que cuando empezamos, nos estamos poniendo todos a la par, eso se nota en el día a día. Hay una unión que nos hace mejorar e ir para adelante, con el correr de los partidos iremos mejorando”, detalló Ávila.

De la misma manera palpitó el encuentro frente a Kimberley y comentó: “Trataremos de buscar los tres puntos, sumar es importante. Sabemos que si ganamos los podemos pasar y eso es lo que intentaremos”.

Sobre su llegada a Círculo Deportivo

El centro delantero, que ha sido titular en ambas fechas, recordó el acercamiento del club con él para sumarlo al plantel y dijo: “Terminé de jugar en Boca Unidos y me fui a jugar a mi ciudad el Regional. Este año en enero me llamó David (por Ramírez) y me preguntó si quería sumarse a Círculo que sería su primera experiencia a nivel profesional. No lo dudé porque lo conozco y sé la clase de persona que es”.

Ávila ya había sido dirigido por el “Mago” Ramírez en Mendoza en su paso por Gutiérrez y por esta razón no dudo en elogiarlo. “Es un tipo muy positivo. Fue jugador y sabe lo que se siente, está pendiente todos los días, te corrige todos los detalles. A nosotros nos sirve porque a veces las cosas no salen y está arriba todo el tiempo. A mí me ha pasado de endulzarme el oído, uno se ilusiona y después no ves los resultados. Las dos veces que lo tuve valoré eso, porque no me mintió nunca”, remarcó el futbolista.