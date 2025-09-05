Círculo Deportivo de Otamendi logró la victoria más clara de la Reválida en el Federal “A” goleando a Sol de Mayo de Viedma por 4-0 en el “Guillermo Trama” y por la Fecha 8 de la instancia, la penúltima del calendario. Con una sólida actuación colectiva, logró tres puntos que le permiten colocarse en zona de clasificación, al menos hasta el domingo que se completa la fecha.

Ads

Desde la primera jugada del partido, los locales lograron ponerse en ventaja y no le dieron lugar a ningún tipo de reacción a los sureños que fueron meros testigos del juego del equipo de Diego Cochas que sumó su segundo triunfo consecutivo en apenas 5 días.

El “papero” comenzó el partido como pocas veces. Con confianza, presionando y obligando todo el tiempo a la visita. Apenas habían pasado 20 segundos cuando Makarte habilitó a Leandro Duarte por la banda y el goleador el lunes en Mendoza, tiró el centro para que llegue a empujarla Imanol Iriberri. Apenas se había puesto en marcha el juego y ya estaba en ventaja.

Ads

Sin embargo, no se conformó con eso. Metió un gol que fue anulado y a los 10 minutos, recuperó alto la pelota y Ramiro Makarte se fue por derecha. Tiró un caño en el borde del área el ex Alvarado y metió el centro luego para que Duarte que está en un gran momento, anticipara al defensor y, de cabeza, pusiera el 2-0.

Cada vez que atacaba el dueño de casa, parecía que iba a convertir un gol. Makarte habilitaba a todos los compañeros en ataque y Bonet tuvo un mano a mano con Nadal, pero esta vez se impuso el arquero visitante. En la siguiente no falló. El 7 tomó la pelota en tres cuartos de cancha y encaró a pura potencia y velocidad hasta el área. Cuando salió el arquero definió cruzado para el 3-0 de un primer tiempo inolvidable del conjunto de Cochas.

Ads

No todo era color de rosa porque a los 33 minutos debió dejar la cancha el “Vasco” Iriberri que volvía a la titularidad por un dolor en la rodilla y lo reemplazó Vilchez. El primer tiempo terminó con una sóla situación generada por el conjunto de Viedma. Fue un remate mordido de Valdebenito que fue a las manos de Bäez. Un resultado tranquilizador para el “papero” pensando en el complemento.

Imanol Iriberri celebrando la apertura del marcador. (Foto: Eduardo Machado)

Ya en el complemento, con dos cambios en la visita, nada cambió. Por el contrario, había una meseta futbolística con imprecisiones, poca presencia en las áreas y también un rival que no tenía herramientas para inquietar a Nicolás Báez a lo largo de toda la tarde.

Luego de algunos cambios, Círculo siguió en búsqueda del arco rival. Primero lo tuvo en el área chica Julián Vilchez para definir, pero el arquero la sacó al córner. En la siguiente, desbordó por derecha y metió el centro para Laureano Tello. El experimentado volante tuvo tiempo de sobra para frenarla, acomodarse y definir cruzado para el 4-0.

Ads

(Foto: Eduardo Machado)

Sol de Mayo hacía lo que podía, pero no tenía muchas ideas. El partido seguía abierto para la buena actuación de Makarte asistiendo a sus compañeros, para los constantes piques de Leandro Duarte que estuvo incansable en toda la tarde construyendo una sólida actuación; la mejor del ciclo de Cochas. Además, un dato importante es que nunca antes había ganado por una diferencia de cuatro goles en el Federal “A”.

En la última presentación de esta instancia, el próximo fin de semana tendrán que viajar a Rawson para jugar ante Germinal en un duelo que podría darle definitivamente la clasificación para la instancia de Reclasificación, buscando luchar por el ascenso.