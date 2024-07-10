Duro comunicado de APYME
Este 9 de julio dieron a conocer un mensaje donde trazan una realidad de la situación económica del país y pudieron el ojo en el acto de "refundación", como calificaron a lo sucedido en Tucumán en la noche de este lunes.
Este 9 de julio dieron a conocer un mensaje donde trazan una realidad de la situación económica del país y pudieron el ojo en el acto de "refundación", como calificaron a lo sucedido en Tucumán en la noche de este lunes.
Destacaron que “las cuentas macro parecen cerrar, pero con la gran mayoría de los habitantes de la Argentina... ¡afuera!”.
Así lo sentenció el presidente de la Asamblea, respecto a la prórroga que se anunció mediante el Boletín Oficial, en donde se extienden numerosas medidas decretadas por el ex Ministro Massa.
Así lo afirmó el presidente de Apyme, Gustavo Casciotti, con respecto a las expectativas tras la caída del 20% en la ciudad.
El presidente de Apyme Mar del Plata, Gustavo Casciotti, aseguró que el consumo en la ciudad “definitivamente no remonta”.
Gustavo Casciotti, titular de Apyme local, celebró el envío del proyecto a la Legislatura bonaerense, porque “oxigena las góndolas y permite la democratización”.
Gustavo Casciotti, titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), alertó por la grave situación que atraviesan las pymes y reclamó que el Congreso trate de forma urgente la Ley de Emergencia PyME.