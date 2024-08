Julio sostuvo la tendencia de caída en el consumo y desde sectores económicos y productivos crece la preocupación respecto de un horizonte de recuperación de la economía que no se avizora. Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), su titular a nivel local, Gustavo Casciotti, no fue mucho más esperanzador con su análisis: “Por este camino no visualizamos muchos signos de recuperación”.

“Desde APYME no vemos un panorama halagüeño en tanto y en cuanto se insista con medidas económicas que exhiben un superávit fiscal como gran éxito, pero que terminan escondiendo el origen de esta situación recesiva: se licúan salarios, jubilaciones y pensiones, se anula la obra pública y esto redunda en la pérdida de puestos de trabajo”, manifestó el referente de los pequeños y medianos empresarios.

En declaraciones a Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata, Casciotti indicó en relación a los números del consumo de julio que “sostuvieron la tendencia que venimos experimentando en estos últimos meses de caída sostenida de las ventas, en un marco muy particular, porque en general ha habido una desaceleración en el nivel de aumento de los precios. Sin embargo el consumo no se recupera”.

Puede interesarte

“Esta brecha -señaló el directivo de APYME- se hace notoria entre la capacidad menguada de los consumidores y los precios que, aunque no se incrementen como lo venían haciendo, evidentemente son inalcanzables para muchos. La ecuación se cierra comprando menos o comprando segundas o terceras marcas”.

Estos cambios en los hábitos de consumo, expresó Casciotti, se hacen evidentes en determinados rubros “como limpieza o perfumería” donde hay presentaciones que “no mueven de la góndola, la gente apunta a lo básico y hay líneas enteras de productos que ya no se venden”.

De todos modos, el referente de los pequeños y medianos empresarios recordó que “julio es un mes particular para Mar del Plata”, porque “hay alteraciones en los hábitos de compra de la canasta básica, ya que por las vacaciones de invierno muchos locales comerciales cercanos a escuelas o a dependencias judiciales cierran y esto impacta en el nivel de ingreso de los comercios”.

SEGUNDO SEMESTRE

Desde el Gobierno ponen la expectativa en el segundo semestre, aunque para Casciotti “esa famosa ‘V’ que tanto se insiste en presentar no la visualizamos, porque en el comparativo intermensual, en el grueso de las actividades, vemos que todavía se siguen profundizando las caídas. Esto muestra que todavía no se tocó fondo”.

Puede interesarte

En cuanto al fin del amesetamiento en el consumo, para el titular de APYME “en algún momento se va a tener que lograr, porque la caída no puede ser indefinida. Pero que a nuestro entender puede implicar nada más y nada menos que la paz de los cementerios”.

“Esto lo visualizamos con los números de las principales variables económicas. Vemos un menor uso de la capacidad instalada, un consumo por demás deprimido, el nivel de la producción industrial viene cayendo, la construcción, incluso la industria automotriz, pilar de nuestra economía, con números horrorosos” sintetizó Casciotti sobre el panorama que observa.