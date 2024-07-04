Vuelve el IVA a los alimentos de manera gradual, para evitar el impacto en los precios

El 31 de diciembre de 2019 venció el decreto que dispuso la quita del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21%, el cual volverá de manera gradual con un 7% inicial. Gustavo Casciotti, presidente de Apyme manifestó que "se trató de una medida que en la práctica no tuvo el efecto deseado".