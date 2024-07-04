Ley de Góndolas provincial: “Lo fundamental es que se puedan hacer los controles”
Gustavo Casciotti, titular de Apyme local, celebró el envío del proyecto a la Legislatura bonaerense, porque “oxigena las góndolas y permite la democratización”.
Gustavo Casciotti, titular de Apyme local, celebró el envío del proyecto a la Legislatura bonaerense, porque “oxigena las góndolas y permite la democratización”.
Así lo expresó Gustavo Casciotti, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, respecto a la caída del consumo.
El 31 de diciembre de 2019 venció el decreto que dispuso la quita del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21%, el cual volverá de manera gradual con un 7% inicial. Gustavo Casciotti, presidente de Apyme manifestó que "se trató de una medida que en la práctica no tuvo el efecto deseado".
Gustavo Casciotti referente de La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), señaló que "las pymes en estos últimos meses están en una situación cada vez mas compleja". "Estamos sosteniéndonos con la esperanza, de que el cambio de escenario político, implique un cambio en el rumbo de las p