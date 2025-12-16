El presidente de APYME Mar del Plata, Gustavo Casciotti, expresó a El Marplatense, una fuerte preocupación por el rumbo del debate en torno a la llamada reforma laboral y su impacto sobre el comercio, el consumo y las pequeñas y medianas empresas. Según señaló, detrás del discurso de modernización se esconde un proceso que debilita derechos laborales y termina afectando directamente a la actividad económica local.

“Indiscutiblemente hoy el tema que está en el tapete es la reforma laboral. Las pymes, los comerciantes y los trabajadores estamos en un debate permanente porque, por un lado, entendemos que algunas normas pueden actualizarse, pero al mismo tiempo vemos que esta supuesta modernización apunta a debilitar la negociación colectiva y el poder de los gremios, lo que genera mucha preocupación en los trabajadores”, afirmó Casciotti.

Desde APYME sostienen que pymes y trabajadores forman parte de un mismo entramado productivo. “Nosotros estamos convencidos de que trabajadores y empresarios pymes somos dos caras de la misma moneda. La precarización de derechos y la reducción de ingresos se traducen directamente en una menor capacidad de compra”, explicó.

En ese sentido, el dirigente advirtió que varias de las propuestas que circulan en el marco de la reforma implican una caída directa del salario real. “Cuando se habla de banco de horas, por ejemplo, se esconde claramente la negativa al pago de horas extras. Todas estas medidas terminan repercutiendo en el poder adquisitivo de los asalariados, y eso impacta de lleno en el corazón de las pymes, que dependen del consumo interno”, remarcó.

Casciotti también contextualizó el debate en un escenario económico adverso. “Estamos atravesando una actividad económica fuertemente deteriorada y recesiva. Como balance de un modelo que prioriza la especulación financiera o actividades extractivistas en detrimento de la industria, la construcción y el comercio, ya desaparecieron casi 20.000 pymes y con ellas cerca de 300.000 puestos de trabajo”, señaló.

Para el titular de APYME, el foco del problema está mal planteado. “No se trata de una cuestión vinculada a la Ley de Contrato de Trabajo. El problema no es el empleo, es un modelo económico que destruye empleo. Más que modificar leyes laborales, es necesario revertir un esquema desindustrializador que atenta contra la generación de trabajo genuino”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que las pymes quedan excluidas de las discusiones centrales. “Lo que vemos es un pliego de demandas de los sectores concentrados de la economía, donde las pymes y los trabajadores estamos afuera. Nuestra prioridad es sobrevivir, evitar más cierres y la pérdida de puestos de trabajo”, enfatizó.

Casciotti también rechazó la idea de que una flexibilización laboral genere más empleo. “Las pymes no nos comemos ese verso. Tenemos experiencia histórica: en los años 90 se avanzó en la precarización de derechos y las consecuencias fueron menos empresas y más desocupación”, recordó.

Finalmente, el referente pyme advirtió que el camino propuesto implica un retroceso. “Lejos de modernizar, esta reforma nos retrotrae al pasado y promueve políticas de primarización, concentración y extranjerización productiva, a contramano de un mundo que protege cada vez más su industria”, concluyó. Y, pensando en Mar del Plata, fue contundente: “Para las pymes, el consumo y el empleo local, este rumbo es pegarse un tiro en los pies”.