En un contexto económico marcado por la caída del consumo y la suba sostenida de precios, las pequeñas y medianas empresas atraviesan una de las crisis más profundas de los últimos años. Así lo aseguró el titular de APYME, Gustavo Casciotti, quien describió un panorama crítico para el sector: desplome de ventas, aumentos de costos en dólares, tarifazos y cierre de comercios.

“La situación es sumamente compleja. Vemos cómo empresas bajan persianas o se reestructuran, y el empleo se pierde en goteo. Incluso las grandes empresas están reduciendo operaciones o abandonando el país por la caída del mercado interno”, afirmó Casciotti en diálogo con El Marplatense.

El dirigente pyme apuntó también a los efectos de la última devaluación: “Solo en julio, el tipo de cambio subió entre un 13 y un 14%, lo que ya empezó a trasladarse a los precios. La canasta básica subió entre 4% y 8% en apenas una semana. A esto se suma el impacto de la energía, que está dolarizada. Si sube el dólar, sube la factura, tanto para las industrias como para los hogares”.

En ese sentido, alertó que la combinación de inflación, tarifas, apertura importadora y pérdida de poder adquisitivo está provocando una caída generalizada del consumo. “Esto se ve todos los días en las cajas de los comercios. Y para colmo, se importan productos que podrían fabricarse en el país, lo que sustituye producción nacional y destruye empleo”, denunció.

Casciotti hizo referencia a datos concretos: “Solo por compras de indumentaria en el exterior durante vacaciones, los argentinos ya gastaron 1500 millones de dólares en lo que va de 2025. Son fondos que no circulan en el país, que no fortalecen el entramado productivo local”.

El referente de APYME advirtió que la reciente eliminación de la Secretaría PyME “es una señal clara del desinterés del Gobierno nacional por el sector”, que genera más del 70% del empleo formal en la Argentina. Y remarcó el impacto que estas políticas tienen en ciudades como Mar del Plata, “con una alta población jubilada que no puede sostener el consumo por ingresos mínimos que no cubren la canasta básica”.

Finalmente, Casciotti pidió que el Congreso trate con urgencia el proyecto de Ley de Emergencia PyME, que ya cuenta con estado parlamentario. “No vemos medidas para revertir esta tragedia. Necesitamos que se sancione esta ley para frenar el deterioro y defender el empleo”, concluyó.