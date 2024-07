Luego de conocerse que el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto de Ley de Góndolas, desde Apyme mostraron su conformidad, aunque destacaron que si bien “existe la decisión política” de implementar la normativa, “lo fundamental es que se puedan hacer los controles” para hacerla efectiva.

El titular de Apyme local, Gustavo Casciotti, consideró como “sumamente oportuna esta iniciativa” teniendo en cuenta que a partir del DNU del Gobierno nacional “se borraron todas las leyes que podían generar algún tipo de contención, control o administración de la participación. Por lo que la posible reimplementación a nivel provincial, oxigena las góndolas y permite -a nuestro entender- la democratización”.

De todos modos, en diálogo con Los datos del día por Radio Mitre Mar del Plata, consideró como “absolutamente central” que una vez aprobada, se puedan hacer los controles adecuados: “Lo vimos con la aplicación de Ley de Góndolas nacional, que si bien fue muy incipiente, no se contó con los mecanismos de contralor. No hay dudas que la provincia difícilmente pueda contar con un batallón de inspectores para verificar que se cumpla. Va a tener que apalancarse con cada uno de los municipios. Pero no hay dudas que el control es fundamental”.

Casciotti celebró el envío del proyecto porque democratiza el espacio de las góndolas.

Ante esto, Casciotti señaló que “tampoco es tan complejo” debido a que las grandes superficies sobre las que aplicará la Ley “no son tantas”. Y reiteró: “la provincia lo tendrá que instrumentar con agentes propios, con tercerización o articulación con asociaciones gremiales empresarias, con algunos gremios. Nos parece viable. Lo fundamental es la decisión política de que esta ley pueda controlarse. Es algo crucial”.

Sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas, el titular de Apyme manifestó que “realmente no tienen acceso a las góndolas de las grandes cadenas”. Y recordó que los sujetos comprendidos dentro de esta normativa son grandes cadenas comerciales o locales con una superficie mayor a 300 metros2 o con dos líneas de caja o más”.

“La dificultad mayor está en las grandes superficies, que en la práctica obturan la posibilidad de que esas empresas ofrezcan sus productos. Esto también opera en contra de los intereses de los consumidores porque no tienen acceso a esos productos que generalmente son locales, los cuales suelen llegar con mejores precios. A nuestro entender hay que democratizar la oferta, permitir el acceso a las producciones pequeñas y medianas y apalancarlas, para que lleguen con mejores precios. Cosa no menor porque se licuaron los ingresos”.

LA LEY

En cuanto al resumen del proyecto presentado por el Ejecutivo provincial, Casciotti manifestó que “tiene varias exigencias” y detalló que “una de ellas está relacionada con un máximo de cinco proveedores o grupos económicos por producto. Esta cuestión es sumamente importante porque, más allá de la variedad de marcas que uno puede encontrar habitualmente en la góndola, en realidad pertenecen al mismo grupo económico”.

En ese sentido señaló que “se apunta a que más allá de la variedad de marcas se priorice las de productores que no son en parte del mismo grupo, sobre todo en un marco inflacionario donde la generación del aumento de precios está relacionada con la posición dominante de los formadores de precios”.

También se refirió a que la Ley piensa lo que es la venta online. “Hoy la venta virtual es representativa y es por eso que dentro del proyecto está contemplada esta democratización en cuanto al tope de proveedores por producto, como así también la exigencia de una cantidad mínimas de proveedores pymes. Esto será aplicable no sólo para las góndolas físicas en los locales sino también en las tiendas virtuales, porque la exhibición de los productos puede estar direccionada a las mismas marcas siempre”, dijo.

Entre otras cuestiones destacables, Casciotti destacó la exigencia de una señalética que permita identificar a los productos que sean elaborados en la provincia de Buenos Aires bajo la leyenda ‘Producción Bonaerense’ y la elaboración de un Código de Ética Comercial, donde se establezcan condiciones de pago para las pymes.

Sobre esto, indicó que “en la práctica, esto lo vimos con la incipiente aplicación de la Ley de Góndolas nacional, el grueso de las pymes terminaban excluidas per se porque no se respetaban los plazos máximos de pago. Entonces sí tenían acceso a las góndolas, pero se les aplicaban plazos que las dejaban afuera del juego porque cobraban a los 60, 90 ó 120 días, que en procesos inflacionarios implica que ninguna pyme pueda aguantar. Y esto está contemplado dentro del proyecto”.