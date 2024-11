A mediados de octubre, se dio a conocer el informe de una consultora, Scentia, la cual detectó a nivel nacional una fuerte caída de las ventas en los distintos tipos de comercios.

De acuerdo a los datos obtenidos, las ventas de los productos de la canasta básica, alimentos, bebidas, artículos de tocados y limpieza, registraron un descenso del 22,3% por unidad, superando así los datos de la pandemia. Los analistas justificaron este derrumbe en contraposición con el pico del “plan platita” impulsado por Sergio Massa en el mismo periodo del 2023.

En ese marco, Gustavo Casciotti, quien es el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) dialogó con El Marplatense y expresó: "Nosotros venimos permanentemente haciendo compulsas sobre la evolución, tanto desde la actividad productiva como desde la comercial. Somos una entidad nacional así que tenemos la mirada puesta en todos los rincones del país y por supuesto poseemos delegación en Mar del Plata con lo cual nuestra visión es muy afinada sobre lo que pasa localmente".

"Efectivamente se viene registrando desde principio de año, una caída sostenida del consumo en casi todos los rubros. Esto para nosotros es producto de una clara licuación de ingresos tanto de los asalariados, cualquiera sea su modalidad, formales, sector público, privado, informales y jubilados, lo cual deriva en achicar la capacidad de compra", explicó.

Puede interesarte

"Tenemos que tener en cuenta que las pymes, los pequeños y medianos comercios que son los que predominan en Mar del Plata, dependen de la capacidad de compra de los consumidores. Cuando ese poder se ve menguado porque los precios escalan a mayor velocidad que el ajuste de los ingresos, hay una menor capacidad de compra que se sienta en los negocios", dijo.

"Por supuesto que hay casos puntuales, hay comercios que pudieron sostener las ventas e incluso las incrementaron. Pero hay distintas realidades, depende del lugar en el que esté parado cada comerciante, del rubro que desarrolle. Pero en términos generales nosotros vemos una caída sostenida que incluso es consistente con los informes que brindan las distintas cámaras empresarias a nivel nacional", sumó el referente de Apyme.

"En lo que hace a la venta de productos masivos, la situación es más grave todavía. En un reciente estudio de una consultora reconocida, detectó que en el mes de septiembre hubo una caída a nivel nacional de más del 22%. Pero cuando desagregamos ese porcentaje por zona geográfica, o sea separando el AMBA del resto del país, la caída es de un 27%. En los negocios de cercanía, concretamente las pymes sin tener en cuenta los grandes supermercados, la caída fue de más del 30%", sentenció.

Puede interesarte

"Nuestra impresión, a partir del diálogo permanente con los comerciantes se ve correspondida totalmente con el informe de las consultoras. Y esto se da pese a todos los instrumentos que hay para sostener el consumo, la vuelta de las cuotas, las facilidades de las billeteras virtuales. Y también pese al amesetamiento de los aumentos", agregó Casciotti.

Y a modo de conclusión indicó: "Estamos frente a la paz de los cementerios. Vemos que los precios pueden llegar a bajar un poco más porque el último IPC fue del 3,5%, lo cual sigue siendo un disparate ante el desplome del consumo pero pese a eso, las ventas no remontan. Es una situación compleja y nosotros desde Apyme no vemos un panorama de recuperación porque no la hay en el ingreso de los consumidores".