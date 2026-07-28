La posible modificación de la Ley del Libro reavivó el debate en el sector editorial y encendió las alarmas entre libreros y editores independientes. En ese contexto, el librero marplatense Esteban Prado sostuvo que la Ley de Precio Único constituye una herramienta fundamental para garantizar la competencia y preservar la diversidad de propuestas editoriales.

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En diálogo con El Marplatense, Prado explicó que Argentina posee un ecosistema editorial único, integrado por librerías y editoriales independientes que, según afirmó, "no tiene parangón en muchas partes del mundo". "A pesar de las condiciones adversas en las que vivimos, la cultura argentina tiene un enorme potencial y una diversidad realmente llamativa", señaló.

El librero recordó que, luego del proceso de concentración editorial registrado durante la década del 90 y la crisis de 2001, el país experimentó un fuerte crecimiento de la denominada bibliodiversidad. "En los últimos 20 años crecieron muchísimas editoriales y librerías independientes, y eso fue posible porque existieron políticas que acompañaron ese desarrollo", remarcó.

En ese sentido, consideró que la Ley de Precio Único es una de las principales herramientas para sostener ese modelo. "La ley de precio único evita que las grandes cadenas destruyan a las librerías independientes", afirmó.

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Prado explicó que la normativa impide que los grandes grupos comerciales utilicen estrategias de venta a pérdida para quedarse con el mercado. "Si una cadena tiene el respaldo económico suficiente puede vender libros a un precio irrisorio durante el tiempo necesario para que el resto de las librerías desaparezca. Después, cuando ya no tenga competencia, podrá cobrar lo que quiera", advirtió.

Para el librero, ese escenario no solo afectaría a los pequeños comercios, sino también a las editoriales independientes y, en consecuencia, a la diversidad de títulos disponibles para los lectores. "El problema de eliminar la ley es que favorece la concentración del mercado y pone en riesgo un ecosistema cultural que Argentina construyó durante décadas", concluyó.

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