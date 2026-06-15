Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin al conflicto que mantenían en Medio Oriente y prevén firmarlo formalmente el próximo 19 de junio en Ginebra, Suiza. El anuncio fue realizado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien desempeñó un papel clave en las gestiones diplomáticas entre ambas naciones.

Ads

Según informó el mandatario pakistaní, el acuerdo ya se encuentra en vigor y durante los próximos días se desarrollarán reuniones técnicas para avanzar en su implementación. "Esperamos con interés la ceremonia formal de firma el 19 de junio en Ginebra", expresó también el canciller de Pakistán, Ishaq Dar.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el entendimiento "ya está completo" y ordenó la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, además del levantamiento del bloqueo naval que permanecía vigente en la región.

El acuerdo se convirtió en el principal tema de debate de la cumbre del G7 que comenzó este lunes en la ciudad francesa de Evian. Diversos líderes internacionales manifestaron su respaldo a la iniciativa y destacaron la necesidad de garantizar una paz duradera en Medio Oriente.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió una aplicación "rápida y plena" del acuerdo, mientras que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, calificó el entendimiento como un paso "significativo" hacia la estabilidad regional.

Ads

En paralelo, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia manifestaron su disposición a levantar sanciones contra Irán, aunque condicionaron esa medida a acciones verificables sobre su programa nuclear y a la normalización definitiva de la navegación en el estrecho de Ormuz.

El anuncio también tuvo un fuerte impacto en los mercados internacionales. Los precios del petróleo registraron una caída significativa ante la expectativa de una mayor estabilidad en la región y de la reapertura de una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de crudo.

Fuente: Infobae

Ads