La discusión por el futuro de las aplicaciones de transporte en Mar del Plata sumó este lunes un capítulo de máxima tensión. En medio de una reunión vinculada al tratamiento de proyectos para regular la actividad, taxistas y choferes de plataformas protagonizaron un violento enfrentamiento dentro del Concejo Deliberante en la comisión de Movilidad Urbnana, que incluyó insultos, empujones y golpes de puño.

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El clima ya era tenso desde el inicio de la jornada. Mientras representantes del sector taxista se movilizaron para defender su postura frente al avance de iniciativas que buscan habilitar y regular servicios como Uber, DiDi y Cabify, conductores de aplicaciones también participaron de la discusión para reclamar el reconocimiento de su actividad.

💥 Escándalo en el Concejo Deliberante: piñas, empujones y gritos durante el debate por las apps de transporte



Una reunión de la comisión de Movilidad Urbana terminó en medio de incidentes entre representantes del sector de taxis y defensores de las plataformas digitales. La… pic.twitter.com/OEpwot3rHm — El Marplatense.com (@ElmarplatenseOK) June 8, 2026

Según testigos, el cruce verbal fue escalando hasta convertirse en una pelea física que obligó a la intervención de otras personas presentes para separar a los involucrados y evitar consecuencias mayores.

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El episodio se produjo en un contexto de creciente conflictividad entre ambos sectores. Los taxistas mantienen una fuerte oposición al funcionamiento de las aplicaciones y en los últimos días incluso impulsaron demandas judiciales contra las plataformas, mientras que los conductores de apps reclaman una regulación que les permita trabajar dentro de un marco legal.

La escena generó sorpresa entre concejales, trabajadores y asistentes que seguían el debate, que desde hace meses divide posiciones en torno al modelo de transporte que debería adoptarse en el partido de General Pueyrredon.

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