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Dos delincuentes fueron aprehendidos durante la madrugada de este lunes luego de protagonizar un robo en una vivienda del barrio Las Avenidas. El rápido accionar policial permitió recuperar los elementos sustraídos y poner a los sospechosos a disposición de la Justicia.

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El hecho ocurrió cerca de las 5:40 en una casa ubicada sobre Hernandarias al 5500. Según informaron fuentes policiales, dos jóvenes de 17 años que se encontraban en el inmueble advirtieron que al menos dos delincuentes habían ingresado tras romper el vidrio de una ventana balcón.

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Los ladrones recorrieron distintos sectores de la vivienda mientras los adolescentes permanecían en una de las habitaciones y lograron apoderarse de varios objetos antes de escapar sin mantener contacto con las víctimas.

En paralelo, efectivos del Comando de Patrullas que realizaban recorridas preventivas interceptaron a dos hombres en la zona de Del Riego entre Guanahani y San Salvador. Los sospechosos transportaban diversos elementos cuya procedencia no pudieron justificar.

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Tras las averiguaciones realizadas, los objetos fueron exhibidos a las víctimas, quienes los reconocieron de inmediato como los bienes robados minutos antes de su domicilio. Ambos aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar su participación en el hecho.