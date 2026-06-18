El expresidente Mauricio Macri visitará Mar del Plata el próximo 26 de junio en el marco de una recorrida por distintas ciudades del país, mientras el PRO analiza su postura frente a la situación política que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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La visita forma parte de una serie de actividades que el líder del partido amarillo ya realizó en provincias como Chaco, Corrientes, Santa Fe y Mendoza. Desde su entorno señalan que el objetivo es fortalecer la presencia territorial del espacio y mantener contacto con dirigentes y referentes locales.

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El viaje se producirá en un contexto de fuerte tensión política por el futuro de Adorni. En el PRO consideran que la resolución de la crisis debe surgir del propio Gobierno y evitan, por ahora, acompañar iniciativas de la oposición para avanzar con una eventual moción de censura en el Congreso.

Desde Estados Unidos, donde se encuentra siguiendo el Mundial de fútbol, Macri continuó coordinando la estrategia partidaria y monitoreando las discusiones internas sobre el caso que involucra al funcionario nacional.

La llegada del expresidente a Mar del Plata genera expectativa dentro de la dirigencia local del PRO, en momentos en que el espacio busca redefinir su vínculo con el gobierno de Javier Milei y posicionarse de cara a los próximos desafíos políticos.

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Fuente: Infobae