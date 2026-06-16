La Municipalidad secuestró 116 motocicletas entre el 10 y el 15 de junio durante una serie de operativos de control coordinados por la Secretaría de Seguridad, a través del Cuerpo de Patrulla Municipal y la Dirección de Tránsito, con apoyo de fuerzas de seguridad, en distintos puntos de Mar del Plata.

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Los procedimientos tuvieron como objetivo mantener el orden en la vía pública, prevenir picadas ilegales, evitar el uso indebido de motocicletas y disuadir conductas que puedan derivar en hechos delictivos.

Las acciones se desarrollaron en diferentes sectores del partido, entre ellos los barrios Los Pinares, Villa Primera, Parque Luro, Constitución, Punta Mogotes, Faro Norte y La Perla, donde se realizaron controles vehiculares y de documentación.

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Como resultado de los operativos, se procedió al secuestro de un total de 116 motos por diversas infracciones a la normativa vigente, en el marco de tareas preventivas y de fiscalización.

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