Diego Juárez, presidente de EMTURyC ( Ente Municipal de Turismo y Cultura) realizó un balance favorable de la primera semana de las vacaciones de invierno en Mar del Plata y resaltó la respuesta del público ante las distintas actividades organizadas en la ciudad.

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“La verdad que el balance es muy positivo. Mar del Plata volvió a demostrar que es uno de los destinos elegidos por las familias”, afirmó. Además, destacó el funcionamiento de los espacios culturales, recreativos y gastronómicos, junto con programas como Aventura Mar del Plata, los museos municipales, el Teatro Colón y las propuestas del sector privado.

Entre los eventos con mayor convocatoria mencionó Mordisco, realizado en Villa Mitre, donde algunas marcas de alfajores agotaron sus productos durante las primeras horas de la tarde. “A las dos ya se habían quedado sin alfajores para vender. Fue increíble, hubo mucho movimiento”, señaló.

También remarcó la respuesta obtenida por la Toy Con, que reunió a más de 15.000 personas en el Gran Hotel Provincial. En el mismo espacio se desarrolló la Mar del Plata Coffee Cup, que durante el domingo debió cerrar momentáneamente sus puertas debido a que había alcanzado su capacidad máxima.

A estas actividades se sumó el evento Bermutero, realizado durante el viernes y el sábado en el Muelle. En materia teatral, durante la primera semana se distribuyeron 10.000 entradas gratuitas para funciones desarrolladas en espacios como el Teatro Radio City y el Teatro Colón.

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De cara a los próximos días, Juárez anticipó que se espera un nuevo flujo de visitantes por el recambio turístico y destacó que la agenda continuará con alternativas destinadas a diferentes edades.

“Seguimos trabajando por una Mar del Plata de 12 meses y esto es un fiel reflejo de ello”, concluyó.

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