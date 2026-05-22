La Justicia Federal llevará adelante un juicio oral por el presunto encubrimiento de los denominados “vuelos de la muerte” durante la última dictadura cívico militar argentina, en una causa vinculada a la aparición de 14 cuerpos en las costas bonaerenses entre el 16 y el 20 de diciembre de 1978.

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Los cadáveres fueron hallados en distintos puntos de Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa, y posteriormente inhumados en el cementerio de General Lavalle, excepto una de las víctimas, que fue enterrada en Villa Gesell.

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De acuerdo a la acusación impulsada por la fiscal federal Laura Mazzaferri, con colaboración de la Oficina de Coordinación de Derechos Humanos de Mar del Plata, las víctimas habrían sido arrojadas al mar desde aeronaves en el marco de los vuelos de la muerte, una de las metodologías represivas utilizadas por el terrorismo de Estado para desaparecer personas detenidas ilegalmente durante la dictadura.

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La acusación alcanza al ex juez Facio, al ex médico policial Cabral, al ex encargado del cementerio municipal Juan Domingo Montenegro y a siete policías que se desempeñaban en distintas dependencias de la región. Según la investigación, los imputados tuvieron intervención en el hallazgo de los cuerpos, la confección de actuaciones judiciales y el proceso de inhumación de las víctimas.

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En ese sentido, la fiscalía sostiene que los acusados deben responder como coautores de homicidios calificados cometidos en el marco del plan sistemático represivo, hechos que —según la acusación— eran conocidos por los imputados y de los cuales participaron en la fase final de desaparición de las víctimas.

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De manera subsidiaria, también se mantiene la acusación por encubrimiento, figura bajo la cual los acusados habían sido procesados originalmente durante la etapa de instrucción.

"La conducta atribuida es la misma, pero entendemos que configura una coautoría o participación necesaria en los homicidios”, indicaron a El Marplatense fuentes judiciales, al remarcar que los imputados colaboraron en “el último tramo de la desaparición de las víctimas”.

El juicio oral comenzará el 4 de diciembre y contará con la declaración de más de 100 testigos ofrecidos por las distintas partes. No obstante, la fiscalía solicitó al tribunal que evalúe adelantar la fecha de inicio debido a la avanzada edad de varios de los acusados.

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El Tribunal Oral Federal que intervendrá en el debate estará integrado por Fernando Minguillón, Nicolás Toselli y Matías Mancini, estos dos últimos como jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.