El Tierno Gesto de la Mamá de Marley
Entregó su ropa de bebé para su futura nieta Milenka
Marley compartió un video junto a Mirko donde mostraron ropa de bebé que pertenecía a la madre del conductor cuando era niña.
Las prendas, con 85 años de antigüedad, fueron entregadas por su mamá para la futura hija de Marley, Milenka, quien nacerá en Estados Unidos entre diciembre y enero.
irá el video en ele siguiente Link:https://www.instagram.com/p/DBca93hTv77/
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