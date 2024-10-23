Marley compartió un video junto a Mirko donde mostraron ropa de bebé que pertenecía a la madre del conductor cuando era niña.

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Las prendas, con 85 años de antigüedad, fueron entregadas por su mamá para la futura hija de Marley, Milenka, quien nacerá en Estados Unidos entre diciembre y enero.

irá el video en ele siguiente Link:https://www.instagram.com/p/DBca93hTv77/

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