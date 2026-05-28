El próximo lunes 8 de junio a las 18, el Teatro Tronador BNA de Mar del Plata bautizará oficialmente su foyer como "Foyer Astor Piazzolla", dejando inaugurado un nuevo espacio cultural dedicado a la memoria y la obra del músico marplatense de mayor reconocimiento internacional.

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La iniciativa busca destacar el vínculo entre la ciudad y uno de sus artistas más universales. No se trata de un dato menor: Astor Piazzolla nació a escasos 80 metros del teatro, un hecho que refuerza el valor simbólico del homenaje impulsado por la institución.

Desde el Teatro Tronador destacaron que Piazzolla es considerado una de las figuras argentinas de mayor proyección cultural en el mundo y señalaron que este reconocimiento busca reafirmar su lugar como parte inseparable de la identidad de Mar del Plata y de la historia cultural del país.

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La propuesta fue impulsada por Marcelo González, quien gestionó el aval de la Fundación Astor Piazzolla para concretar el proyecto. La entidad autorizó el uso del nombre del maestro y acompañó el proceso desde sus comienzos.

En reconocimiento a esa labor y al compromiso demostrado con la difusión y preservación de la obra del compositor, Laura Escalada Piazzolla, viuda del músico y presidenta de la Fundación Astor Piazzolla, designó a González como Miembro Honorario de la institución, formalizando un vínculo de hermandad institucional entre la fundación y el Teatro Tronador BNA.

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Durante la ceremonia se exhibirá la placa conmemorativa entregada a Marcelo González, que permanecerá de manera permanente en el foyer junto a fotografías, recuerdos y material vinculado a la trayectoria artística del compositor. De esta manera, el espacio se convertirá en un lugar de memoria viva dedicado a preservar y difundir el legado de Piazzolla para vecinos, turistas y amantes de su obra.

El acto contará con la presencia de Laura Escalada Piazzolla, cuya participación aportará un significado especial a la jornada. Desde la Fundación destacaron que la decisión del Teatro Tronador BNA de honrar la memoria del compositor contribuye a fortalecer las raíces culturales de Mar del Plata y proyectar aún más su figura a nivel internacional.

Además, la ceremonia incluirá la participación de destacados artistas que recorrerán distintas etapas de la obra del maestro a través de interpretaciones especialmente preparadas para la ocasión, generando un encuentro entre música, memoria e identidad.

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Con este homenaje, el Teatro Tronador BNA sumará un nuevo espacio dedicado a uno de los mayores referentes de la música argentina, cuya influencia trascendió fronteras y continúa vigente en escenarios de todo el mundo.

“La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón... es la lengua universal de la humanidad”, expresó alguna vez Astor Piazzolla, una frase que acompañará simbólicamente este reconocimiento a su legado.