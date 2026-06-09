El Sindicato de la Carne de Mar del Plata encendió una nueva señal de alarma sobre la situación del ex Frigorífico Sadowa y cuestionó el futuro de una planta que fue presentada como una generadora de empleo, pero que hoy atraviesa un escenario marcado por despidos, retrasos salariales y escasa actividad productiva.

Ads

La preocupación del gremio se profundizó en los últimos días tras el despido de 15 trabajadores. La decisión resulta especialmente llamativa porque, según había informado la propia empresa meses atrás, esos empleados habían sido incorporados para cumplir requerimientos exigidos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y garantizar la continuidad operativa del establecimiento.

"¿Qué perspectivas de continuidad laboral y desarrollo productivo puede ofrecer una empresa que no genera actividad, incumple plazos de pago y reduce su planta de personal?", cuestionaron desde la organización sindical.

Ads

Puede interesarte

Según denunciaron, la planta prácticamente no registra actividad desde enero, cuando realizó la faena de apenas 40 animales. Desde entonces, los trabajadores perciben únicamente la garantía horaria y continúan asistiendo diariamente a sus puestos de trabajo.

El sindicato también denunció situaciones de hostigamiento y amenazas de despido por parte de la gerencia hacia quienes se niegan a realizar tareas ajenas a la actividad para la que fueron contratados.

Ads

A este escenario se suman, siempre según la versión gremial, problemas vinculados al pago de salarios y vacaciones. En ese sentido, señalaron que la segunda quincena de mayo fue abonada cuatro días después de la fecha prevista y advirtieron que crece la incertidumbre respecto del pago del medio aguinaldo de junio.

Desde el Sindicato de la Carne aseguraron que continuarán acompañando a los trabajadores afectados y reclamando respuestas sobre la situación de la planta y la preservación de los puestos de trabajo.