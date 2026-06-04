El Senado de la Nación Argentina aprobó el proyecto de ley que propone ampliar la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata mediante la creación de una nueva Sala con jueces y estructura propia, con el objetivo de mejorar el servicio de justicia en una jurisdicción que abarca cerca del 40% del territorio bonaerense. La iniciativa obtuvo media sanción y será girada a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.

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La propuesta busca dar respuesta al crecimiento sostenido de causas que tramitan en el tribunal, donde actualmente alrededor del 75% de los expedientes están vinculados a temas previsionales y de salud.

Durante el debate en comisiones, el presidente de la Cámara, Alejandro Tazza, advirtió sobre la situación crítica que atraviesa el organismo: “Vivimos una cruda realidad. Estamos a un paso del colapso”, sostuvo al exponer sobre el incremento de casos y la complejidad de las materias abordadas.

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En la actualidad, la Cámara Federal de Mar del Plata recibe apelaciones de ocho juzgados federales. Mientras que en sus primeros años tramitaba alrededor de 700 expedientes anuales, en 2025 alcanzó los 8900 casos, lo que representa un crecimiento superior al 1100%. Además, durante los últimos 18 años funcionó con apenas dos magistrados.

El escenario se complejiza por la amplitud territorial de la jurisdicción y la diversidad de materias que atiende, que incluyen cuestiones penales, civiles y comerciales, laborales, previsionales y de salud, además de la gestión administrativa interna.

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La necesidad de ampliar la estructura del tribunal fue reconocida en distintas instancias por autoridades nacionales, provinciales y municipales, ante el aumento de la judicialización en el ámbito de la Justicia Federal.