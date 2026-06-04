Uno de los temas que generó mayor expectativa en los últimos días, el pliego de María Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata, finalmente no será debatido en esta sesión. Si bien ingresará formalmente el pedido del presidente Javier Milei para retirar su candidatura, la discusión quedó postergada para la próxima semana.

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La situación derivó en tensiones dentro de La Libertad Avanza luego de que la senadora Patricia Bullrich anticipara que no acompañará el retiro del pliego y pusiera a disposición su renuncia a la conducción del bloque oficialista. Sin embargo, tras una reunión con Karina Milei en Casa Rosada, las diferencias parecieron atenuarse.

Durante la sesión se tratarán 50 pliegos para cargos en la Justicia Federal que ya cuentan con dictamen de la Comisión de Acuerdos. Otros 23 nombramientos quedarán pendientes, entre ellos los de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, cuestionados por supuestos vínculos con dirigentes de la AFA.

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Entre los candidatos que sí serán considerados figura Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, propuesto para integrar el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

Otro de los proyectos centrales será la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

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La iniciativa propone modificaciones en materia de expropiaciones, desalojos y ocupaciones de tierras. Además, elimina restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros y modifica aspectos de la Ley de Manejo del Fuego.

Según el Gobierno, el objetivo es reforzar la seguridad jurídica sobre la propiedad privada y agilizar los mecanismos para la recuperación de inmuebles ocupados.

La Cámara alta también analizará el acuerdo alcanzado con fondos acreedores que mantuvieron litigios contra la Argentina por el default de 2001.

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El entendimiento contempla un pago de 171 millones de dólares para cerrar demandas en tribunales de Nueva York y busca poner fin a uno de los capítulos judiciales pendientes vinculados a la reestructuración de la deuda argentina.

Fuente: TN