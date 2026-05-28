La Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata recibió al secretario general de la CGT, Jorge Sola, quien mantuvo un encuentro con representantes de distintos sectores productivos en la sede de la entidad, con el objetivo de conocer sus problemáticas y necesidades.

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La reunión se extendió durante aproximadamente dos horas y contó con la participación de referentes de diversas actividades económicas de la ciudad, quienes expusieron las principales dificultades y desafíos que enfrentan en el contexto actual.

Durante el encuentro se generó un espacio de diálogo e intercambio en el que se abordaron inquietudes vinculadas a la situación de los sectores productivos locales, informaron desde UCIP.

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Además, desde la entidad destacaron la importancia de este tipo de instancias, ya que permiten acercar las realidades y necesidades de empresas, comercios e industrias a representantes sindicales y referentes del ámbito laboral.

La visita de Sola y su equipo se enmarcó en una agenda de reuniones orientadas a escuchar y relevar de primera mano la situación de los distintos sectores productivos.

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