La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), informó que este jueves entre las 10:00 y las 13:00 el dispositivo Punto Verde Móvil funcionará en Plaza Colón, en la intersección de Tucumán y avenida Colón, como parte de las políticas de gestión ambiental y economía circular impulsadas a nivel local.

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Durante la jornada se recibirán residuos tecnológicos (RAEEs), aceite vegetal usado en botellas plásticas, pilas comunes y recargables, además de lentes y armazones ópticos en desuso. También se aceptarán materiales reciclables de la bolsa verde -plásticos, vidrios, metales, papel y cartón-, entregándose a cambio un plantín producido en el vivero municipal.

Desde el EMSUR se aclaró que no se aceptarán ecobotellas, medicamentos, neumáticos, electrodomésticos de gran porte, luminarias ni pilas de mercurio, y que la actividad podrá suspenderse en caso de condiciones meteorológicas adversas.

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En paralelo, quienes hayan sido inscriptos en el programa Adoptá un Arbol podrán retirar sus ejemplares para vereda, con el objetivo de fortalecer el arbolado urbano y promover la forestación de la ciudad.

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