Este miércoles, el barril de crudo Brent, referencia para los mercados internacionales, registró una suba cercana al 2% y se ubicó en torno a los US$98, consolidando una escalada que se mantiene desde comienzos de la semana.

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La evolución del conflicto en Medio Oriente continúa siendo uno de los principales factores que impulsan la cotización del petróleo, ante el temor de que una prolongación o escalada de la crisis afecte la oferta global de energía.

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En Argentina, la suba del crudo vuelve a poner bajo la lupa la política de precios de las petroleras. Si bien existe un entendimiento para evitar aumentos bruscos en los surtidores, el sostenimiento de valores internacionales elevados podría derivar en nuevos ajustes en los combustibles.

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Analistas del sector advierten que el comportamiento del mercado energético durante las próximas semanas dependerá en gran medida de la evolución geopolítica y de las decisiones que adopten los principales productores de petróleo a nivel mundial.

Fuente: NA

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