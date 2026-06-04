En medio de la conmoción que generó el crimen de Agostina Vega en Córdoba, una historia paralela comenzó a despertar esperanza. Se trata de "Agosto", el dogo argentino que fue rescatado en condiciones de abandono de la vivienda donde vivía Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de la adolescente de 14 años.

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Cuando fue encontrado por rescatistas y proteccionistas, el animal presentaba un severo cuadro de desnutrición y distintos problemas de salud que evidenciaban un prolongado estado de descuido. Las imágenes difundidas tras el rescate generaron una fuerte repercusión en redes sociales y movilizaron a organizaciones dedicadas al bienestar animal.

Luego de ser retirado del lugar, el perro fue sometido a una serie de controles veterinarios que confirmaron un delicado estado general. Los especialistas detectaron bajo peso, afecciones cutáneas y otras complicaciones derivadas de las condiciones en las que había permanecido durante un tiempo prolongado.

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Desde entonces comenzó un intenso proceso de recuperación que incluyó alimentación controlada, tratamiento médico y seguimiento permanente. Con el correr de las semanas, los responsables de su cuidado observaron una evolución positiva tanto en su estado físico como en su comportamiento.

Actualmente, "Agosto" permanece alojado en un espacio especialmente preparado para su rehabilitación, donde recibe atención veterinaria y trabaja en su adaptación a una convivencia saludable con personas y otros animales. Quienes participan de su recuperación destacan que comenzó a ganar peso, recuperó energía y se muestra cada vez más confiado.

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El nombre elegido para el perro no es casual. Las organizaciones que participaron del rescate decidieron bautizarlo "Agosto" como una forma de homenajear a Agostina Vega y mantener vivo el recuerdo de la joven cuya muerte conmocionó a la provincia.

Aunque todavía deberá continuar con controles y tratamientos antes de ser dado de alta, la intención es que en el futuro pueda encontrar una familia responsable que le brinde el hogar que nunca tuvo. Para ello, se realizará una evaluación exhaustiva de los posibles adoptantes con el objetivo de garantizar su bienestar a largo plazo.

La historia de "Agosto" comenzó marcada por el abandono y el sufrimiento, pero hoy transita una realidad muy diferente. Mientras avanza la investigación judicial por el crimen que sacudió a Córdoba, el perro rescatado se convirtió en un símbolo de recuperación y en una muestra de cómo una segunda oportunidad puede cambiar una vida.

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